Прокуратура поставила на контроль расследование убийства и изнасилования пенсионерки в Сергиевом Посаде

Прокуратура Московской области контролирует ход и результаты расследования уголовного дела об убийстве и изнасиловании пенсионерки в Сергиевом Посаде. В совершении преступления подозреваются два мигранта из Таджикистана.

Тело женщины было найдено 13 сентября, подозреваемых задержали в тот же день. На них завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ и пункту «а» части 2 статьи 131 УК РФ. Прокуратура взяла на контроль его расследование, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, подозреваемых задержали по горячим следам, ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения.

Сергиево-Посадская прокуратура также проверит исполнение миграционного законодательства в общежитии, расположенном в деревне Бужаниново.

Ранее жители села Бужаниново, где произошло убийство, вышли на улицу с требованием наказать убийц и расселить общежитие, где живут мигранты. На встречу с жителями выезжал прокурор Александр Дроняев, а также глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев. Он сообщил, что 14 сентября состоится встреча с собственником общежития, на которой будет выдвинуто требование о его закрытии.