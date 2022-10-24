Прокуратура поставила на контроль расследование ограбления художницы Быстрицкой | 360°

24 октября 2022, 15:58
Прокуратура поставила на контроль расследование ограбления художницы Быстрицкой
Прокуратура Подмосковья проконтролирует расследование ограбления художницы Быстрицкой
Прокуратура Московской области поставила под контроль ход и результаты расследования возбужденного уголовного дела по факту разбойного нападения на художницу Галину Быстрицкую в Солнечногорском городском округе. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой».
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«В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника. Прокуратура Солнечногорска проконтролирует ход расследования дела», — отметили в ведомстве.
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Согласно данным правоохранителей, происшествие произошло 23 октября. Неизвестный проник на территорию участка художницы в деревне Подолино. Угрожая похожим на оружие предметом, он похитил крупную сумму денег.
Быстрицкая рассказала «360», что злоумышленник связал ее скотчем и угрожал ножом. Она отдала ему деньги и ключи от автомобиля, на котором мужчина скрылся. В настоящее время художнице ничего не угрожает, она уехала из России в Армению.
Прокуратура РФ
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