Прокуратура поставила на контроль расследование ограбления художницы Быстрицкой | 360°

Криминал 24 октября 2022, 15:58 Прокуратура поставила на контроль расследование ограбления художницы Быстрицкой Прокуратура Подмосковья проконтролирует расследование ограбления художницы Быстрицкой РИА "Новости"

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Прокуратура Московской области поставила под контроль ход и результаты расследования возбужденного уголовного дела по факту разбойного нападения на художницу Галину Быстрицкую в Солнечногорском городском округе. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

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«В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника. Прокуратура Солнечногорска проконтролирует ход расследования дела», — отметили в ведомстве.

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Согласно данным правоохранителей, происшествие произошло 23 октября. Неизвестный проник на территорию участка художницы в деревне Подолино. Угрожая похожим на оружие предметом, он похитил крупную сумму денег.

Быстрицкая рассказала «360», что злоумышленник связал ее скотчем и угрожал ножом. Она отдала ему деньги и ключи от автомобиля, на котором мужчина скрылся. В настоящее время художнице ничего не угрожает, она уехала из России в Армению.