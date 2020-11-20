Прокуратура попросила для Шестуна 20 лет колонии

Прении сторон состоялись в Подольском городском суде. Обвинительное заключение бывшему чиновнику читали пять часов.

Шестуна обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, мошенничестве, легализации денег и незаконной предпринимательской деятельности. Бывший чиновник не признал вину. Он видит связь уголовного преследования и с его планами переизбраться на пост главы района.

По версии следствия, в 2003–2018 годах Шестун создал 47 фирм через доверенных лиц. Им он выделил земельные участки вне конкурсных процедур и выдавал бюджетные кредиты по минимальной ставке. Суды изъяли у Шестуна и соответчиков недвижимость, машины, речной транспорт на почти 11 миллиардов рублей. По мнению Генеральной прокуратуры России, все эти активы Шестун вывел из фондов государственной собственности или купил на средства, полученные преступным путем. Из-за его действий ущерб государству составил 62 миллиона рублей.

Шестун находится под стражей с середины июня 2018 года. В СИЗО бывший руководитель района (ныне — городской округ Серпухов) несколько раз объявлял голодовки, из-за чего похудел до 58 килограммов при росте в 192 сантиметра. В конце декабря 2019-го врачи принудительно кормили Шестуна.