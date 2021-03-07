Прокуратура Подмосковья взяла на контроль дело об убийстве женщины и детей

Прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование уголовного дела об убийстве четырех человек в Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа. Также организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия происшествия.

С целью координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель прокурора области Олег Черсков и Орехово-Зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин. Это было сделано по поручению исполняющего обязанности прокурора Московской области Андрея Ганцева.

Региональное ведомство также организовало проверку, по результатам которой будут установлены причины преступления. Проведение проверки поручено Орехово-Зуевской городской прокуратуре.

В воскресенье, 7 марта, тела троих детей и 45-летней женщины нашли в доме в Ликино-Дулеве. У всех погибших множественные колото-резаные раны. Следователи завели уголовное дело по факту убийства четырех человек, трое из которых дети. По предварительным данным, двум убитым детям по два года, третьему ребенку — восемь лет.