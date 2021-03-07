Трупы троих зарезанных детей и женщины нашли в подмосковном доме

Тела троих детей и 45-летней женщины нашли в доме в Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского городского округа. У всех погибших множественные колото-резаные раны. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

Следователи завели уголовное дело по факту убийства четырех человек, трое из которых дети.

По предварительным данным, двум убитым детям по два года, третьему ребенку — восемь лет. На место происшествия выехала группа криминалистов для установления причин и обстоятельств убийства.

По указанию исполняющего обязанности прокурора Московской области Андрея Ганцева для координации действий правоохранительных органов на место направились его заместитель Олег Черсков и орехово-зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин.