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    01 сентября 2021, 09:11

    Прокуратура Москвы раскрыла подробности о женщине, которая выбросила ребенка в мусорный бак

    Екатерина Шамина

    Московская прокуратура рассказала подробности дела об обнаружении новорожденного ребенка в мусорном баке. Его женщина родила недалеко в кустах.

    В середине августа 41-летняя женщина родила ребенка в кустах на улице Усачева, после чего завернула в штаны, положила в пакет и выбросила в мусорный бак. Об этом сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.

    Ребенка обнаружили прохожие. Его доставили в больницу, сейчас его состояние оценивается как хорошее.

    Полиции удалось задержать женщину через несколько дней, она прошла экспертизу, которая установила ее вменяемость. В ходе допроса она заявила, что не готова к воспитанию дочери и решила выбросить ребенка, так как испугалась ответственности, сообщали ранее в столичном главке.

    «Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ „Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка“, она содержится под стражей», — сообщили в ведомстве.

    Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.