Прокуратура Москвы раскрыла подробности о женщине, которая выбросила ребенка в мусорный бак

Московская прокуратура рассказала подробности дела об обнаружении новорожденного ребенка в мусорном баке. Его женщина родила недалеко в кустах.

В середине августа 41-летняя женщина родила ребенка в кустах на улице Усачева, после чего завернула в штаны, положила в пакет и выбросила в мусорный бак. Об этом сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.

Ребенка обнаружили прохожие. Его доставили в больницу, сейчас его состояние оценивается как хорошее.

Полиции удалось задержать женщину через несколько дней, она прошла экспертизу, которая установила ее вменяемость. В ходе допроса она заявила, что не готова к воспитанию дочери и решила выбросить ребенка, так как испугалась ответственности, сообщали ранее в столичном главке.

«Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ „Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка“, она содержится под стражей», — сообщили в ведомстве.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.