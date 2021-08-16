Суд Москвы арестовал женщину, выбросившую младенца в мусорный бак

Выбросившая новорожденную дочь в мусорный контейнер в центре Москвы женщина ближайшие два месяца проведет под стражей. Как сообщила столичная прокуратура, такое решение принял суд.

Женщине предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». Ведомство опубликовало видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как женщина что-то аккуратно кладет в мусорный бак после чего быстрым шагом уходит.

«Суд с учетом позиции прокуратуры арестовал женщину, оставившую новорожденную дочь в мусорном контейнере на улице Усачева», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Пресс-служба столичного главка СК напомнила, что новорожденную девочку нашли в мусорном баке недалеко от улицы Усачева. Младенца доставили в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Личность матери быстро установили. В ходе допроса она заявила, что не готова к воспитанию дочери и решила выбросить ребенка, так как испугалась ответственности.