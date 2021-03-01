Прокуратура Москвы проверит данные об издевательствах над воспитанниками детсада

Информацию о насилии над несовершеннолетними в частном детском центре проверит прокуратура Москвы. Один из воспитателей мог обращаться с детьми жестоко.

По предварительный информации, в частном детском центре в жилом доме на Нагатинской улице один из работников обращался жестоко с детьми. Он использовали методы воспитания, которые в современном мире не поддерживаются. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В ведомстве отметили, что благодаря видеозаписи, которую передали в правоохранительные органы, удалось раскрыть преступление.

Проверку проводит Симоновская межрайонная прокуратура. В ближайшее время сотрудники правоохранительных органов установят обстоятельства и причины произошедшего, а также выяснят, как выполнялись требования закона о несовершеннолетних, санитарно-эпидемиологическое и противопожарное законодательство, насколько безопасными были оказываемые услуги для жизни и здоровья несовершеннолетних.

После проверки действиям работника детского центра и владельцам учреждения будет дана прокурорская оценка.

Ранее на востоке Москвы в торговом центра при обрыве аттракциона пострадал один ребенок. Состояние остальных детей уточняется.