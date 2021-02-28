Ребенок пострадал при обрыве аттракциона в ТЦ на востоке Москвы

В торговом центра на востоке Москвы при обрыве аттракциона пострадал один ребенок. Состояние остальных детей уточняется. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Москвы.

Аттракцион оборвался в детской игровой зоне в московском ТЦ, расположенном в Перове. Инцидент произошел днем в воскресенье. Пострадал один несовершеннолетний.

«Сведения о состоянии здоровья других детей, находившихся в игровой зоне, уточняются», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Источник фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Причины ЧП выясняются, обстоятельства устанавливаются. Проверкой займется Перовская межрайонная прокуратура. Будет дана оценка исполнению законодательства и безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья.

В подмосковном Лосино-Петровском пострадавшие ранее рассказали о неадекватной девушке, нападавшей на детей и прохожих на улице.

В Челябинске ранее 890 человек были эвакуированы из торгово-развлекательного центра из-за угрозы пожара. Спасатели прибыли на место и обнаружили, что причиной стало тление утеплителя на стоянке.