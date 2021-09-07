Прокативший полицейского на капоте водитель из Биробиджана получил срок

Водитель легкового автомобиля, который зимой в Биробиджане прокатил полицейского на капоте, получил восемь лет колонии строгого режима. Об этом сообщила региональная прокуратура.

«Судом мужчина признан виновным в совершении двух преступлений, и по совокупности ему окончательно определено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

Суд также лишил его на три года права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортным средством.

Мужчина свою вину не признал и заявил, что не причастен к случившемуся. Приговор пока не вступил в законную силу.

В январе 2021 года 37-летний водитель Mazda Efini, будучи пьяным, стал скрываться от сотрудников ДПС в Биробиджане. Он бесконтрольно управлял автомобилем. Один из полицейских оказался на капоте авто мужчины. Сотрудник МВД в итоге упал и сломал руку. Кроме того, еще двое его коллег получили ушибы во время задержания нарушителя.

Региональный СУСК РФ открыл два уголовных дела в отношении автомобилиста за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти и нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.