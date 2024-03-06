Эксклюзив 06 марта 2024, 18:26 Проявили бдительность. Сотрудники Ozon помогли поймать подозреваемую в сбыте наркотиков Ozon: сотрудники склада помогли поймать подозреваемую в сбыте наркотиков РИА «Новости»

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Петербургские правоохранители задержали подозреваемую в сбыте запрещенных веществ с помощью маркетплейса. В пресс-службе Ozon «360» подтвердили, что сотрудники склада обнаружили подозрительное вещество в коробках.

«Благодаря бдительности сотрудников подозрительное вещество обнаружили в посылке продавца сразу в момент ее прибытия на склад. Отдельно отметим, что продавец никогда не работал на нашем складе. Стандартная процедура контроля качества позволила быстро обнаружить подмену товара», — рассказала собеседница «360».

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После того как служба безопасности маркетплейса нашла запрещенное вещество, поставку сразу же отследили и заблокировали во всех регионах, куда продавец собирался ее отправить, и не допустили товар в продажу. Кроме того, Ozon оперативно связался с правоохранителями.

В результате подозреваемую удалось установить и задержать, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По версии полиции, петербурженка создала свой онлайн-магазин наркотиков в теневом сегменте Сети и распространяла вещества с помощью маркетплейса. Полиция изъяла на сортировочном складе 123 коробки с запрещенными средствами, готовые к отправке в Казань, Москву, Псков и Краснодар.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в особо крупных размерах. Жительница Петербурга находится под домашним арестом.