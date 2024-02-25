Происшествия 25 февраля 2024, 01:31 На складе Ozon в Санкт-Петербурге нашли наркотики Сотрудники Ozon передали в полицию найденные на складе наркотики РИА «Новости»

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При приеме товаров на складе Ozon в Санкт-Петербурге сотрудники обнаружили наркотики. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Экспресс-анализ товара, который вызвал подозрение, показал содержание наркотического вещества. Инцидент произошел в сортировочном центре, расположенном в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Персонал компании вызвал сотрудников правоохранительных органов, которым передали находку.

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Ранее сообщалось, что суд приговорил к 10 годам и шести месяцам лишения свободы жителя Крыма, который пытался продать наркотики. По данным следствия, мужчина приобрел 16 граммов запрещенных веществ с целью последующей продажи. При обыске полицейские обнаружили у него дома 10 пакетиков с кокаином, весы, клейкую ленту и зип-пакеты.