СК назвал число погибших после отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье

Следственный комитет заявил, что девять человек умерли от отравления алкоголем в Оренбургской области. По факту случившегося открыты два уголовных дела.

«Наступила смерть в совокупности девяти человек в возрасте от 36 до 73 лет с предварительным диагнозом „токсическое действие этанола“», — сказано в сообщении СК.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».

Следствие выяснило, что все произошло с 6 по 7 октября 2021 года в поселке Красночабанском Домбаровского района и в Ясенском городском округе.

Telegram-канал «112» сообщил, что число скончавшихся после отравления некачественным алкоголем в Оренбургской области выросло до восьми человек, еще трое пострадали.

Среди жертв — мужчины от 39 лет до 71 года, а также одна женщина 62 лет. Пострадавшими, по данным издания, являются двое мужчин 1978 года рождения и женщина 1953 года рождения. Ранее сообщалось о шести жертвах.

Теlegrаm-канал уточнил, что все произошло в поселке Красный Чабан Домбаровского района Оренбуржской области и в деревне Акжарское Ясенского района. В первом случае из компании выжили трое, во втором случае — все скончались. Пострадавшие, по предварительным данным, находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. В СК добавили, что в местах, где были куплены алкогольные напитки, идут обыски, правоохранительные органы уже забрали образцы жидкостей, в скором времени пройдут экспертизы. Расследование уголовных дел продолжается.