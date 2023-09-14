14 сентября 2023, 18:16
Программист Журавлев: IT-специалисты ежедневно сталкиваются с угрозой нарушения безопасности
IT-сфера считается одной из самых востребованных среди россиян, однако в этой отрасли есть свои трудности. Подробнее о них рассказал Frontend-разработчик Сергей Журавлев сайту «Подмосковье сегодня».
По словам специалиста, программисты ежедневно сталкиваются с угрозой нарушения безопасности и компрометации данных. Сотрудники IT-сферы живут в мире цифр и кода, им сложно переключаться на другие дела.
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Журавлев посоветовал коллегам почаще отвлекаться на хобби и уделять побольше времени своей семье, сообщил сайт mkset.ru.
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