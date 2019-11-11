Профессора Соколова арестовали в Петербурге
Заседание по делу об убийстве проходило днем 11 ноября. Адвокаты Соколова просили суд об избрании меры пресечения в виде заключения под домашний арест. Хотя сам преподаватель и следствие настаивали именно на пребывании в СИЗО.
Во время слушания профессор рассказал, что девушка плохо относилась к его детям. Именно поэтому он решил расправиться с возлюбленной. По словам Соколова, он планировал жениться на Ещенко, но при разговоре о детях вспыхнул конфликт.
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«Это было что-то чудовищное. Дальше мы потеряли контроль. И она, и я потеряли контроль над собой. Я не понимаю, как это все произошло, это невообразимо. Сколько я прожил, видел много, и сколько конфликтов было. <…> Но чтобы до такого. Дальше случилось это несчастье чудовищное, страшное», — сказал он.
Соколов добавил, что раньше никогда не видел «такого потока агрессии».
«Я не понимаю, как такое могло быть. Девушка, которая казалась идеальным созданием, постепенно превратилась в существо просто как из страшной сказки. Это невообразимо», — сказал Соколов и расплакался на этих словах.
Ранее сторона защиты заявляла, что намерена просить о переквалификации дела на «Убийство в состоянии аффекта». Таким образом подозреваемый сможет избежать пожизненного срока.
Олег Соколов стал фигурантом уголовного дела 9 ноября. Его подозревают в убийстве и расчленении своей аспирантки Анастасии Ещенко. Преподаватель застрелил возлюбленную из-за ревности 7 ноября, а затем попытался скрыть улики, утопив тело в реке.
Он пришел на набережную Мойки с рюкзаком, в котором были отрубленные руки девушки и травматический пистолет. Мужчина был сильно выпившим, поэтому сам упал в воду. Позже водолазы нашли на дне ноги погибшей, а голову обнаружили в квартире Соколова. Подозреваемый написал явку с повинной и признался в совершенном преступлении.