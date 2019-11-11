СМИ: адвокаты профессора Соколова попытаются скостить ему срок до 3 лет

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов признался в убийстве бывшей студентки Анастасии Ещенко. Теперь мужчине грозит суд и заключение под стражу, но адвокаты рассчитывают добиться максимального уменьшения тюремного срока.

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Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на юристов, которые близки к адвокатской коллегии профессора, защита намерена просить о переквалификации дела. Если подозреваемый будет проходить по статье «Убийство в состоянии аффекта», то он сможет попасть под исправительные работы и лишение свободы сроком до трех лет. Для этого адвокаты изучают, какую жизнь вела убитая девушка.

«У защиты есть вполне жизнеспособный план представить потерпевшую в выгодном для подозреваемого свете — молодой женщиной, изводившей его ревностью», — пояснили изданию юристы.

Если «аморальное поведение» Ещенко доказать не удастся, то Соколову может грозить пожизненный срок. Подозреваемый сможет его избежать в случае проведения экспертизы, которая установит посмертное расчленение тела девушки.

Заседание по делу об убийстве должно пройти 11 ноября. После этого профессор пройдет судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Олега Соколова задержали утром 9 ноября в Санкт-Петербурге. Его вытащили из реки Мойки, где мужчина пытался утопить останки 24-летней Анастасии Ещенко. Педагог получил переохлаждение и сейчас находится в больнице в стабильном состоянии. В его квартире нашли голову убитой девушки и возбудили уголовное дело.

Сам доцент рассказал, что Ещенко была его возлюбленной, которую он застрелил из мелкокалиберного обреза 7 ноября. Сначала тело лежало в квартире, но затем Соколов решил от него избиваться. Он купил пилу, расчленил бывшую студентку и сложил отрубленные руки в рюкзак вместе с пистолетом. На набережную мужчина отправился сильно выпившим, поэтому упал в воду.