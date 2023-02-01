Криминал 01 февраля 2023, 01:03 Продюсера Анну Леонову избили в Санкт-Петербурге Продюсера Анну Леонову жестоко избил неизвестный в Санкт-Петербурге РИА «Новости»

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Продюсера и SMM-специалиста Анну Леонову жестоко избил неизвестный за сделанное ему замечание. Как сообщила «Фонтанка.ру», женщина заметила, как незнакомец справлял нужду на автомобиль.

Все случилось вечером 28 января около одного из домов на Суворовском проспекте. Женщина вышла из подъезда и увидела, как неизвестный справлял нужду на припаркованную машину. Женщина сделала замечание, что не понравилось мужчине. Он догнал ее и ударил в лицо. Как уточнила пострадавшая, атаковавший ее мужчина целился именно в лицо.

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Скорую помощь вызвали очевидцы произошедшего. Врачи диагностировали продюсеру закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение и ушибы.

Леонова получила несколько видеозаписей, на которых видно преступника, указано в материале.

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника, уточнили изданию в пресс-службе главка МВД.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказали в ведомстве.

Днем 31 января стало известно о задержании подозреваемого в нападении и грабеже 34-летнего мужчину в Уфе. От рук злоумышленника пострадали две женщины. Одна из них — администратор массажного салона. Мужчина напал на нее после сеанса. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «360».