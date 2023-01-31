Эксклюзив 31 января 2023, 20:25 Столкнувшийся с семейными проблемами россиянин избил и ограбил двух женщин Момент нападения на первую из двух жертв буйного жителя Уфы попал на видео

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Полиция Уфы задержала подозреваемого в нападении и грабеже 34-летнего мужчину. Как сообщила пресс-служба республиканского главка МВД, от рук злоумышленника пострадали две женщины.

Первой оказалась администратор массажного салона. На девушку мужчина напал после сеанса. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

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На опубликованных кадрах мужчина подошел к сотруднице салона и ударом скинул ее со стула, после чего забрал мобильный телефон и пошел к выходу. Пострадавшая девушка попыталась остановить грабителя, но он сбил ее с ног еще одним ударом.

На улице злоумышленник напал еще на одну женщину. Он подбежал к ней сзади, ударил и выхватил мобильный телефон. Далеко уйти ему не удалось. Вторая пострадавшая подняла крик, мужчину задержали прохожие и передали в руки полиции.

Объяснить свое поведение задержанный не смог. Он заявил, что с ним случилось какое-то помутнение из-за проблем в семейной жизни. Против мужчины завели уголовное дело за грабеж с применением насилия. Суд отправил его под стражу на время проведения расследования.