Продавцов суррогатного алкоголя задержали после смерти 8 человек в Югре

Восемь человек скончались после употребления суррогатного алкоголя в Югре. Правоохранители задержали продавца и владельца магазина, в котором продавалось спиртное. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

По информации следователей, несколько жителей поселка Кондинское купили в магазине нелицензионное спиртное. После распития алкоголя скончались шесть мужчин и две женщины. Еще четырех человек доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

«Следователями проведена серия обысков, изъята спиртосодержащая продукция, по которой назначены химические экспертизы. В рамках расследования уголовного дела задержан продавец магазина, в котором потерпевшие приобретали алкоголь, решается вопрос об избрании ей меры пресечения», — уточнила пресс-служба ведомства.

Правоохранителям удалось установить личность и владельца магазина. Мужчина попытался скрыться в Тюмени, но его задержали. В ближайшее время хозяина торговой точки доставят на допрос к следователям.

После смерти жителей ХМАО правоохранители завели уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Ход расследования поставил на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.