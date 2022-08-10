Жительница Екатеринбурга продала своего сына за 300 тысяч рублей. Ей предъявили обвинение в торговле детьми теперь матери может грозить до 10 лет тюрьмы. По мнению специалистов, на преступный шаг родителей толкает положение или жажда легкой наживы. Чтобы положить рабству конец — нужно бороться с бедностью.

В конце июля 2022 года 36-летняя женщина в интернете разместила объявление о том, что готова отдать своего семилетнего сына в другую семью. Своего ребенка она оценила в 300 тысяч рублей.

На женщину вышли полицейские и волонтеры «Альтернативы», которые противостоят торговле людьми. Один из них связался с мамашей и договорился встретиться с ней на фудкорте торгового центра для обсуждения деталей сделки.

Волонтеры до самого конца надеялись, что объявление о продаже ребенка — это вымысел, но стали свидетелями заключения сделки. Женщина отдала своего ребенка чужому человеку.

Мать заявила, что пошла на преступление из-за тяжелого финансового положения. При этом в семье среднемесячный доход составляет 120 тысяч рублей — об этом потом заявлял отец ребенка. В итоге женщине предъявили обвинение по статье 127.1 УК РФ (торговля в отношении несовершеннолетнего). Ей может грозить до 10 лет тюрьмы. Сейчас мальчик находится в больнице.

Борьба с рабством

Самая распространенная причина, из-за которой родители продают своих детей, — это бедственное материальное положение. Консультант ОБСЕ, председатель Совета Международной сети НПО против торговли людьми и других форм насилия Вера Грачева рассказала «360», что также иногда семьи идут на такой шаг из меркантильных побуждений. Это может быть приобретение дома или покупка какой-то вещи.

«Тут надо разбираться в каждом отдельном случае, это не делает само преступление менее тяжким. Но суд должен учитывать обстоятельства, которые подтолкнули родителей к такому крайнему преступному шагу. Наказание в любом случае должно следовать, потому что это преступление по отношению к ребенку», — рассказала Грачева.

Чтобы покончить с продажей детей, нужно бороться с бедностью. Это поможет также ликвидировать и рабство.

По словам Грачевой, торговлю людьми сложно выявить. Преступление паразитирует на бедности, на том, что люди отчаянно ищут работу и попадаются на уловки преступников, предлагающих благоприятные условия труда и проживания.

«Люди верят и человек соглашаются на ту или иную работу, а потом оказывается в ситуации современного рабства. Человек не может сбежать, его эксплуатируют по 12-14 часов, деньги не платят, отбирают документы», — рассказала Грачева.

Грачева отметила, что торговля детьми — это только часть очень большой проблемы. Она включает в себя не только купле-продажу, но еще целую череду действий для посредничества, перемещения человека и вербовки с применением обмана.

Но вести работу нужно в том числе и с родителями. Грачева уверена, что социальные службы должны знать, кто и где находится в бедственном положении.

«Работа с такими группами населения должна быть адресная. Им нужно оказывать материальную, социальную помощь, какую угодно для того, чтобы вывести их вот такой кризисной ситуации», — отметила специалист.

По ее словам, социальные работники должны знать признаки торговли людьми и при малейшем подозрении обращать на это внимание. Вместе с правоохранительными органами и другими структурами преступление нужно пресекать.