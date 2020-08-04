«Прямо как лесбиянки»: родственница убитого — о близкой подруге Марии Хачатурян
«Аурелия (Дундук, мать сестер Хачатурян — прим. ред.) сказала, что не могу их разлучить. Они прямо как лесбиянки, я всячески пытаюсь повлиять на их отношения. Все эти слова в голове остались. Но я как-то не придавала [им] значения», — заявила во время пресс-конференции на телеканале «360» сестра погибшего Наира.
Она добавила, что эта подруга Марина говорила о некой болезни — у нее якобы были смешаны мужские и женские гормоны.
«И в этот момент я вспомнила слова Аурелии. Потом она как-то лечилась, они как-то поменяли ориентацию. <...> Марина даже родила», — подчеркнула сестра Михаила Хачатуряна. Родственница погибшего добавила, что с Марией в семье Хачатурян всегда были проблемы — она никого не слушалась, даже свою мать.
Ранее адвокат по делу Михаила Хачатуряна Алексей Папенов усомнился в невменяемости Марии.Такой диагноз девушке поставили на основе экспертизы, которую провели с нарушениями закона. Следующее заседание по делу Марии Хачатурян пройдет в закрытом режиме 10 августа. Дело сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных.