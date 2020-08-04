Младшая из сестер Хачатурян Мария близко дружила с девушкой по имени Марина, которая была старше ее на несколько лет. По словам сестры убитого Михаила Хачатуряна Наиры, у них могли быть не только дружеские отношения.

Источник фото: телеканал «360»

«Аурелия (Дундук, мать сестер Хачатурян — прим. ред.) сказала, что не могу их разлучить. Они прямо как лесбиянки, я всячески пытаюсь повлиять на их отношения. Все эти слова в голове остались. Но я как-то не придавала [им] значения», — заявила во время пресс-конференции на телеканале «360» сестра погибшего Наира.

Она добавила, что эта подруга Марина говорила о некой болезни — у нее якобы были смешаны мужские и женские гормоны.

«И в этот момент я вспомнила слова Аурелии. Потом она как-то лечилась, они как-то поменяли ориентацию. <...> Марина даже родила», — подчеркнула сестра Михаила Хачатуряна. Родственница погибшего добавила, что с Марией в семье Хачатурян всегда были проблемы — она никого не слушалась, даже свою мать.

Ранее адвокат по делу Михаила Хачатуряна Алексей Папенов усомнился в невменяемости Марии.Такой диагноз девушке поставили на основе экспертизы, которую провели с нарушениями закона. Следующее заседание по делу Марии Хачатурян пройдет в закрытом режиме 10 августа. Дело сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных.