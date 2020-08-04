Адвокат по делу Хачатуряна усомнился в диагнозе младшей из сестер

Адвокат пострадавшей стороны по делу Михаила Хачатуряна Алексей Папенов усомнился в невменяемости младшей из подсудимых — Марии. На пресс-конференции «360» он заявил, что оспаривает квалификацию содеянного и сведения о психическом состоянии девушки.

«В определенном роде это неполноценный судебный процесс по обвинению в убийстве. Речь идет о мерах медицинского характера. Мы оспариваем квалификацию содеянного и психическое состояние сестры. Сторона потерпевших настаивает, что это убийство по предварительному сговору в составе организованной группы», — отметил Папенов.

Сестра погибшего Михаила Хачатуряна Наира также усомнилась в том, что девушка была невменяема.

«Она всегда понимала, что она делает. Поэтому мне очень сложно в это верится, зная ее с детства. Она была невменяема 12 минут, это большое время для убийства. Мне в это, конечно, не верится. Мы будем отстаивать [свою позицию], там уже как суд решит. Все в руках правосудия», — подчеркнула родственница Хачатуряна.

Адвокат потерпевшей стороны Георгий Чугуашвили добавил, что Марию признали невменяемой по результатам экспертизы с нарушениями закона. Если суд придет к выводу, что младшая из сестер осознавала свои действия, она понесет ответственность наравне со своими старшими сестрами.

Следующее заседание по делу Марии Хачатурян, которую признали невменяемой, пройдет в закрытом режиме 10 августа. Дело сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных.

Тело Михаила Хачатуряна нашли в июле 2018 года в одной из многоэтажек Москвы. По версии следствия, его убили собственные дочери. Девушки обвинили отца в многолетних издевательствах. Они настаивают на самообороне.