Призывавший убивать россиян мэр украинского города стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело за подстрекательство к геноциду завели против мэра украинского города Днепра Бориса Филатова. В своих социальных сетях градоначальник опубликовал пост, в котором призывал убивать россиян. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

В ведомстве заявили, что высказывания Филатова попадают под состав преступления о подстрекательстве к совершению геноцида, то есть к действиям, направленным на полное или частичное уничтожение национальной группы.

В рамках предварительного расследования выяснилось, что мэр Днепра в своих аккаунтах в социальных сетях опубликовал запись с призывом убивать россиян по всему миру.

«Подобные высказывания украинских политиков, журналистов, других публичных лиц, целью которых является не просто возбуждение ненависти к русским, но и подстрекательство к конкретным насильственным действиям в отношении русских людей, уже давно стали частью человеконенавистнической русофобской политики украинского режима», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

В ведомстве отметили, что это дополнительное подтверждение того, что в соседней стране пропагандируется нацистская идеология с согласия высшего руководства.

Сейчас следователи назначили проведение экспертиз для оценки высказываний Филатова. В ближайшее время они примут меры для объявления украинского чиновника в розыск.

Мэр Днепра Борис Филатов известен своими скандальными заявлениями. В 2020 году он назвал украинцев «нацией воров», комментируя проводимую в стране борьбу с коррупцией. По его словам, за последние несколько лет в отношении городских чиновников завели 286 уголовных дел, из которых до суда дошли 30, а обвинительным приговором закончилось только одно.