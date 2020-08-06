Мэр Днепра признал украинцев «нацией воров»

Мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал борьбу с коррупцией в стране. По его словам, благодаря ей жители Украины превратились в «нацию воров».

Об этом градоначальник рассказал в интервью Youtube-каналу «Смотрящие». Он подчеркнул, что борьба с коррупцией превратилась в «виртуальную реальность».

«Мы сами себя поместили в парадигму о том, что мы нация воров, и мы убедили в этом весь мир», — пояснил мэр.

Он также отметил низкую эффективность этого противодействия.

«У нас в мэрии не только при Зеленском, но и за последние годы Порошенко было возбуждено 286 уголовных дел, из них до суда дошло 30, а закончилось обвинительным приговором одно», — рассказал Филатов.

При этом беседа между главой Днепра и интервьюерами проходила на русском языке, не смотря на закон бывшего президента Украины Петра Порошенко об исключительном употреблении госслужащими украинского языка.

На днях антикоррупционный комитет Украины составил на Зеленского два протокола. Он своевременно не проинформировал о существенных изменениях в своих доходах.