Убийца маляра под Петербургом признался в каннибализме

Молодой человек, задержанный по подозрению в убийстве 50-летнего мужчины под Санкт-Петербургом, признался в том, что пробовал человеческое мясо. Он был задержан по делу о выпавшем из машины после ДТП трупе.

Как стало известно Пятому каналу, 23-летний мужчина рассказал следователям, что давно хотел попробовать человеческую плоть и даже выходил на охоту за подходящей жертвой. Он признался, что в 2020 году поймал и убил прохожего. Затем срезал части тела, привез домой и приготовил. Останки несчастного молодой человек спрятал в трубе.

Попал зрения силовиком мужчина попал после того, как на трассе А-21 в Ленинградской области после столкновения из багажника машины выпало тело 50-летнего маляра из гаражного кооператива на Лабораторной улице Санкт-Петербурга. Стало также известно, что мужчина перед смертью выпивал со своими убийцами.