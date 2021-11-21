Потерявшие труп в ДТП в Ленобласти пили водку со своей жертвой незадолго до преступления

В Ленобласти произошло неожиданное ДТП — в результате аварии из машины выпало тело с перерезанным горлом. Подозреваемые в убийстве уже задержаны. Как сообщил Telegram-канал SHOT, незадолго до преступления мужчины распивали алкоголь вместе со своей жертвой. Тогда же они и поссорились.

По информации канала, погибшим оказался 50-летний маляр гаражного кооператива из Санкт-Петербурга. Один из подозреваемых рассказал, что до совершения убийства он приехал в автосервис, чтобы отремонтировать свою машину. По всей видимости, жертва пригласила его выпить — помимо них, в сервисе было еще двое мужчин. Все вместе они употребили три литра водки. За пьяным застольем последовали ссора и драка. По словам подозреваемого, его избили так сильно, что он потерял сознание.

Очнувшись, мужчина понял, что у него забрали телефон и ключи от машины. Он добрался до дома и отправился обратно в гараж на другой машине — Mitsubishi Galant. В качестве поддержки он взял двух друзей, но один из них остался в автомобиле по приезде в автосервис. Там приятели нашли свою будущую жертву, избили и несколько раз пырнули ее ножами. После этого мужчины бросили труп в багажник и подожгли помещение. Затем они попросили третьего друга (он, по словам самого подозреваемого, об убийстве и поджоге ничего не знал) отвезти их в Ленобласть. Мужчины планировали закопать тело в лесу.

На дороге их автомобиль врезался в отбойник, потому что водитель не справился с управлением. Злоумышленники поняли, что труп выпал из машины, и попытались скрыться с места ДТП. Они пробежали через лес, вышли на грунтовку и разъехались по домам на такси. На данный момент подозреваемых уже задержали.

Уполномоченные органы еще не подтвердили информацию, предоставленную Telegram-каналом.