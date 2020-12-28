Присяжные признали виновным срочника, устроившего стрельбу в Забайкалье

«Да, виновен. Единодушно», — заявил старшина присяжных во время слушания в зале 2-го Восточного окружного военного суда.

При этом присяжные считают, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения.

Осенью 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу в воинской части Забайкалья. Следствие считает, что после получения четырех магазинов с 30 патронами он зарядил автомат АК-74М и открыл огонь по сослуживцам. В результате восемь человек погибли, еще двое пострадали. Молодого человека арестовали. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц.

Шамсутдинов признал свою вину и объяснил свои действия тем, что в части над ним издевались. В декабре 2019 года его и некоторых других солдат признали потерпевшими по делу о дедовщине.

Обвиняемый попросил у родных погибших прощения в открытом письме. Однако семьи убитых солдат потребовали возместить им моральную компенсацию в размере 27,6 миллиона рублей.