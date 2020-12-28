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    28 декабря 2020, 13:04

    Присяжные признали виновным срочника, устроившего стрельбу в Забайкалье

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Присяжные признали виновным в убийствах сослуживцев Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в части в Забайкалье. Об этом сообщил ТАСС.
    Присяжные признали виновным срочника, устроившего стрельбу в Забайкалье

    «Да, виновен. Единодушно», — заявил старшина присяжных во время слушания в зале 2-го Восточного окружного военного суда.

    При этом присяжные считают, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения.

    Осенью 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу в воинской части Забайкалья. Следствие считает, что после получения четырех магазинов с 30 патронами он зарядил автомат АК-74М и открыл огонь по сослуживцам. В результате восемь человек погибли, еще двое пострадали. Молодого человека арестовали. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц.

    Шамсутдинов признал свою вину и объяснил свои действия тем, что в части над ним издевались. В декабре 2019 года его и некоторых других солдат признали потерпевшими по делу о дедовщине.

    Обвиняемый попросил у родных погибших прощения в открытом письме. Однако семьи убитых солдат потребовали возместить им моральную компенсацию в размере 27,6 миллиона рублей.