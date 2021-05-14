Присяжные признали двух бывших спортсменов виновными в перестрелке в «Москва-Сити»

Коллегия присяжных признала виновными фигурантов дела о стрельбе в «Москва-Сити» в 2017 году. Речь идет о бывших членах клуба боевых искусств «Скорпион» Магомеде Исмаиловом и Эльдаре Хамидовом. Об этом сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

«Коллегией присяжных заседателей Исмаилов М.И. признан виновным в совершении хулиганства с применением оружия, в покушении на убийство, хранении и незаконном ношении оружия», — привело РИА «Новости» слова пресс-секретаря.

Собеседница агентства добавила, что Хамидова также признали виновным в аналогичных преступлениях.

Зимой 2020 года по делу о стрельбе столичный Басманный суд арестовал следователя СК России Левона Агаджаняна. Его арестовали по обвинению в фальсификации доказательств и в привлечении невиновного к уголовной ответственности. Мужчина работал над расследованием перестрелки, произошедшей осенью 2017 года.

Перестрелка произошла во время празднования дня рождения бизнесмена Дмитрия Павлова в башне «Око». Огонь в «Москва-Сити» тогда открыли охранники двух бизнесменов. В результате погиб один человек, а в больницу отвезли пять пострадавших. Среди раненых оказались два сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии.