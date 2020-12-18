Суд арестовал экс-следователя СК по делу о стрельбе в «Москва-Сити»

Басманный суд Москвы арестовал следователя СК России Левона Агаджаняна. Его задержали в столице по обвинению в фальсификации доказательств и в привлечении невиновного к уголовной ответственности по делу о стрельбе в деловом центре «Москва-Сити».

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Там уточнили, что Агаджаняна обвиняют по трем статьям — «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности», «Фальсификация доказательств» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

«Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Агаджаняну, который обвиняется по ст. 299, ст. 303, и ст. 285 УК РФ, и отправил его под стражу до 17 февраля», — сказали в суде.

Агаджанян занимался расследованием громкой перестрелки, которая произошла между охранниками двух бизнесменов в «Москва-сити» в 2017 году. Тогда погиб один человек, еще пятеро пострадали. Среди раненых оказались два сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии.

По данным следствия, во время расследования он подделал некоторые протоколы и вещественные доказательства преступления «с целью занижения роли привлекаемых фигурантов». Кроме того, он и незаконно привлек к уголовной ответственности трех человек — оппонентов фигурантов. Сейчас следователи закрыли дела на них.

В ведомстве отметили, что Агаджанян уволился из главного управления СК по Москве еще в прошлом году. С тех пор он анимался адвокатской практикой.