Пришедшего к школе в Находке с оружием мужчину задержали

В Находке задержали мужчину, который приходил к школе со страйкбольным оружием. Правоохранители проводят проверку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя УМВД по Приморскому краю.

По данным Telegram-канала Amur Mash, после задержания полицейские обнаружили у него страйкбольный автомат, который сначала приняли за настоящий ствол, также были найдены и пластиковые пульки к нему. Издание добавило, что молодой человек хотел потренироваться на турниках.

Ранее 1 октября ученики одной из школ в Находке заметили рядом с учебным заведением мужчину с оружием. Об этом сразу же оповестили правоохранительные органы, родители забрали детей домой.

Молодой человек попал в кадры камер видеонаблюдения. Он был в майке без рукавов, в синий кепке, с оружием и рюкзаком, надетым спереди.

По факту случившегося проводится проверка.