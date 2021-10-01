Мужчину с оружием возле школы в Находке заметили ученики 1 октября. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, сообщил сайт otvprim.ru.

Подозрительного мужчину, достающего предмет, похожий на ружье, заметили в микрорайоне Врангель у школы № 18, дети оказались напуганы. На место сразу же вызвали правоохранителей. Учеников забрали родители.

Позже в Сети появилась фотография мужчины.

Неизвестного молодого человека в кепке ищут. Известно, что он отправился в сторону бухты Триозерье.

Telegram-канал Vrangel_news написал, что в руках у мужчины было игрушечное оружие. Официальной информации от правоохранительных органов пока нет.