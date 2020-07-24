Приговор фигурантам дела «Нового величия» огласят 6 августа

Ранее обвинение просило суд обвинение запросило для фигурантов дела условные и реальные сроки по заведенному делу об экстремизме.

Участников организации «Новое величие» обвинили в создании и участии экстремистского сообщества. По версии следствия, молодые люди планировали провести в России государственный переворот и захватить власть.

Сами фигуранты заявили, что такие идею создания организации инициировали внедренные сотрудники силовых структур. В рамках уголовного дела суд арестовал Петра Карамзина, Дмитрия Полетаева, Вячеслава Крюкова и Руслана Костыленкова. Они остаются в Следственном изоляторе.

Под домашним арестом находятся Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин. Сергея Гаврилова объявили в международный розыск. По решению суда его арестовали заочно и выделили материалы дела по нему в отдельное производство.

Еще один участник Павел Ребровский уже получил приговор. Но Мосгорсуд после рассмотрения жалобы, где он отказался от своих показаний отменил реальный срок, отпустил фигуранта под подписку о невыезде и отправил дело на новое рассмотрение.

Первым осужденным по делу «Нового величия» был признавший вину и заключивший досудебное соглашение со следствием Рустам Рустамов, который дал показания на остальных фигурантов. Он получил два года лишения свободы условно.