Фигурант дела «Нового величия» сбежал. Его арестовали заочно

Уехавшего на Украину участника экстремистской организации «Новое величие» Сергея Гаврилова заочно арестовали. Это дело выделили в отдельное производство.

О решении Люблинского суда Москвы сообщил адвокат Максим Пашков. Это случилось после решения Гаврилова, находящегося под домашнем арестом, уехать из России и попросить политического убежища на Украине. Тогда прокурор попросил изменить ему меру пресечения, передает РИА «Новости».

При этом Пашков не знает, где именно находится Гаврилов.

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По данным сайта «Газета.ru», ссылающегося на замглавы ФСИН Валерия Максименко, Гаврилов сбросил с себя электронный браслет.

Арестованными фигурантами дела «Нового величия» являются Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков; отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов. Всех их обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе.

Следовали полагают, что группа собиралась захватить власть в России посредством госпереворота. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудников правоохранительных органов, внедренных в организацию в рамках оперативных действий. Фигуранты дела вину не признают.