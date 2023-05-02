Криминал 02 мая 2023, 17:09 Причастных к покушению на замначальника УВД Мелитополя диверсантов задержали ФСБ задержала подозреваемых в покушении на замначальника УВД Мелитополя Мищенко

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Подозреваемые в покушении на заместителя начальника УВД Мелитополя Александра Мищенко диверсантов задержали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности.

«УФСБ России по Запорожской области совместно с ГУ МВД России <…> пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы, в состав которой входили гражданин Украины и два гражданина России», — уточнили в ведомстве.

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Членов диверсионно-разведывательной группы задержали по горячим следам, подчеркнули в управлении. Диверсанты собирались также устроить теракт во время майских праздников «в отношении одного из высокопоставленных сотрудников полиции города».

Их подозревают в покушении на замначальника УВД Мелитополя полковника полиции Мищенко, которое произошло ранним утром 27 апреля. Взрыв прогремел у подъезда многоквартирного жилого дома в Мелитополе. Ранения получили два полицейских. Их госпитализировали, однако Мищенко спасти не удалось.