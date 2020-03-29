29 марта 2010 года в московском метро прогремели два взрыва с разницей в сорок пять минут. Две террористки-смертницы привели в действие бомбы в вагонах на станциях «Лубянка» и «Парк культуры». «360» рассказывает истории выживших в этих терактах десятилетней давности.

«Лубянка»

Утро понедельника 29 марта 2010 года начиналось у большинства москвичей так же, как и любое другое утро рабочего дня. Метро. На Сокольнической (красной) линии ближе к восьми утра народа уже много, все торопятся по своим делам. В 7:52 поезд, следовавший от станции метро «Юго-Западная», прибывает к перрону на «Лубянке», в самом центре города.

Взрыв произошел почти сразу, как только открылись двери — террористка-смертница стояла у выхода из вагона. Среди пострадавших на «Лубянке» была 31-летняя Екатерина Маришина. Она торопилась в больницу к сыну — очень хотела успеть поймать врача на утреннем обходе. На «Театральной» забежала во второй вагон, когда двери уже закрывались. Там уже стояла смертница.

Екатерина села в конце вагона, между двумя другими пассажирами — потом окажется, что именно это спасло ее от смерти. Перед «Лубянкой» сосед, сидевший на крайнем месте в вагоне, встал, Екатерина хотела пересесть на его место.

«У меня были сумки, я же ехала к ребенку, там детское питание, всякие соки, сладости… И пакет с сумкой стоял на коленках, чтобы пересесть, я взяла эти сумки — и в этот момент мне стало плохо», — рассказала Екатерина.

7:52

На «Лубянке» в тот день погибли 24 человека: те, кто был в вагоне, те, кто успел из него выйти, был даже один погибший в соседнем, третьем вагоне — кусок арматуры, которыми было напичкано взрывное устройство, попал ему в голову.

То, что в вагоне произошел взрыв, Екатерина поняла не сразу. «Я была беременна, я подумала, что просто из-за этого плохо стало. Мало ли, бывает, в метро душно…», — вспоминает она.

В себя женщина пришла, когда начали искать выживших. Звали и спрашивали, есть ли кто живой. Екатерине помогли выбраться, усадили на платформе возле колонны, кто-то перевязал израненные ноги — сделал из шарфа жгут. Вокруг все еще была дымка, все в саже, а лежащие на земле тела уже не были похожи на людей, рассказала она.

Источник фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»

Террористы заложили в самодельные бомбы осколки арматуры, нарезанные гвозди и другие поражающие элементы, чтобы нанести максимально большой ущерб. Это Екатерина прочувствовала на себе.

Взрыв был справа, и у меня все, что было справа, посекло — лицо, глаз, нога в кашу… Из-за того, что я согнулась, когда хотела пересесть, у меня сильно не задело шею, только кожу. А еще справа девушка была, она меня тоже загородила Екатерина Маришина пострадавшая при взрыве на станции метро «Лубянка» 29 марта 2010 года.

Потом оказалось, что у Екатерины перелом правой стопы, четыре пальца тоже сломаны, на левой ноге — один палец, поврежден глаз. Уже в скорой она спросила, что с глазом, врач утешила, что задето только веко. Но на деле глаз пришлось удалять, спасти его было уже нельзя.

«На второй день делали еще одну операцию — очень много осколков было, кусочки арматуры, железки и сами кости. То есть там прямо мясорубка была», — добавила она.

Причем от обезболивающих Екатерина долго отказывалась, чтобы не повредить ребенку, хотя срок был еще маленький — семь недель. А кровотечение долго не удавалось остановить. Первые два дня даже стоял вопрос об ампутации ноги — такие серьезные были повреждения и такая большая кровопотеря.

«Но они мне все сохранили. Стало заживать быстро. Видимо, беременность повлияла, организм мобилизовался на защиту ребенка», — рассказала она.

Вышла из больницы Екатерина только через полтора месяца, и то ходить еще долго сама не могла. «Сначала на коляске возили, потом на костылях… С пузом — беременная, в темных очках, потому что глаза нет, а протез еще полгода нельзя ставить. Так и ходила», — вспоминает она.

«Парк культуры»

После взрыва на «Лубянке» движение поездов по Сокольнической линии приостановили, продолжал работать только участок от «Юго-Западной» до «Парка культуры». Там взрыв произошел через 45 минут, в 8:37. К этому времени машинисты уже знали о случившемся на «Лубянке», но во всеуслышание в метро о трагедии еще никто не говорил — люди ехали дальше, не подозревая, что в нескольких станциях от них на перроны уже вытаскивают пострадавших из искореженного вагона.

Источник фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»

19-летний Артем Медведев ехал на учебу с «Проспекта Вернадского». Со смертницей он был в одном вагоне — в третьем с начала. На его станции террористка уже была в поезде. Позже полиция выяснила, что обе террористки с еще тремя потенциальными сообщниками — двумя женщинами и мужчиной — зашли в метро рано утром на станции «Юго-Западная».

«Я зашел в первую дверь, а она была в конце, и мы двигались в центр вагона вместе. До самого последнего момента я находился неподалеку от нее», — добавил Артем.

Галине Вулисановой в 2010-м было 59, утром 29 марта она ехала на работу — от «Университета» в Измайлово. Она была в том же вагоне, третьем с начала поезда, у дверей. «Поезд шел очень медленно. Мы потом уже узнали, что на „Лубянке“ все это случилось. Все нервничали, потому что на работу же опаздываешь, и на „Парке культуры“ поезд встал. Хорошо, были открыты двери», — рассказала она.

Источник фото: Максим Блинов/РИА «Новости»

И Артем, и Галина отметили, что на террористку обратили внимание — она странно себя вела. Галина Вулисанова добавила, что женщина как будто нервничала, но тогда этому никто не придал значения.

У нее рука находилась под пуговицами куртки, и когда мы подъезжали к станции «Парк культуры», я буквально за несколько секунд решил от нее отойти в соседнюю дверь. И как только поезд подъехал к станции, двери открылись — и произошел взрыв Артем Медведев пострадавший при взрыве на станции метро «Парк культуры» 29 марта 2010 года.

8:37

Взрывчатки на «Парке культуры» было меньше — 1,5–2 килограмма в тротиловом эквиваленте, на «Лубянке» — около четырех. Но жертв все равно оказалось много: 12 человек погибли на месте, еще 15 были серьезно ранены.

В первые секунды после взрыва, рассказывает Артем Медведев, было непонятно, что произошло. Когда к нему стали возвращаться зрение и слух, весь вагон уже был черный, куртка была вся в крови.

Артем сам вышел на улицу, сел у стены, туда чуть позже подъехали кареты скорой помощи. «У меня шею пробило, шла кровь — снаружи и изнутри, изо рта. При взрыве еще пострадал висок, в него попал осколок, в шею, в спину, в плечо, в ноги. После операции я увидел, что у меня много осколочных ранений», — рассказал он.

Галина успела выбежать из вагона, она была так напугана, что даже не сразу поняла, что ее задело осколками самодельной бомбы. На станции людей просили подняться в город — дым и суматоха мешали вытаскивать из вагона пострадавших. Женщина вышла из подземки вместе со многими другими, сразу пошла на маршрутку, которая почти дублировала маршрут метро — от «Университета» до «Парка культуры».

Только дома после звонка на работу она поняла, что тоже ранена. «У меня оказалась перебита нога. Был полный сапог крови, а я этого не чувствовала. И у меня была рана мягких тканей предплечья», — вспоминает она.

Сейчас вспоминать события десятилетней давности как будто просто: и в метро без особой тревоги, и вообще — жизнь идет дальше. Но Артем вспоминает, что первые полгода после трагедии на «Парке культуры» заставить себя спуститься в метро не мог. Галина Вулисанова думала, что уже пережила этот день, но спустя год страшные события снова дали о себе знать.

Я ехала с работы, была тоже какая-то заминка в метро, не помню уже, какого плана, поезд, тоже около «Парка культуры», стал медленно-медленно идти. Я не выдержала, у меня слезы полились. Я вышла из метро и поехала по верху Галина Вулисанова пострадавшая при взрыве на станции метро «Парк культуры» 29 марта 2010 года.

Многие пережившие теракты на «Лубянке» и «Парке культуры» вспоминать о них не хотят, говорить тоже. В этом году прийти к мемориальным дощечкам в метро и положить цветы будет сложнее, чем обычно. Но о событиях десятилетней давности все помнят. Хотя это страшно, но забыть, наверное, еще страшнее.

Но Артем Медведев, несмотря ни на что, все-таки хочет съездить на «Парк культуры» и в этот раз, говорит: «Для меня это второй день рождения».