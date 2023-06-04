Криминал 04 июня 2023, 19:00 Прибытие экстрадированных из Парагвая преступников попало на видео Генпрокуратура показала видео прибытия в Москву экстрадированных преступников из Парагвая

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В Москву из Парагвая прибыл самолет с россиянами, объявленными в международный розыск. Кадрами из аэропорта поделились в Генпрокуратуре.

Двоих задержанных спустили по трапу и посадили в автомобиль Федеральной службы исполнения наказаний. После этого служебный автомобиль покинул территорию воздушной гавани.

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О передаче России двух преступников из Парагвая стало известно днем 3 июня. В Генпрокуратуре уточняли, что речь идет об Андрее Андрееве и Романе Морозовом. Первый находился в международном розыске с 2001 года — мужчину обвиняют в совершении ряда преступлений, среди которых убийства, вымогательство, похищение людей, а также кражи, акты бандитизма и незаконное пересечение российской границы. В конце 1990-х он был участником двух группировок, орудовавших в Петербурге.

Роман Морозов числился в международных базах с 2021 года. Владельца волгоградского ломбарда обвинили в том, что он похитил более 11 миллионов рублей у своих клиентов, после чего покинул страну. Обоих вернули в Россию транзитом через Турцию и Бразилию.