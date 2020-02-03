Преступлений в России стало больше
За прошедшие пять лет именно 2018 год стал наименее криминальным. В 2019-м было зарегистрировано на 1,6% больше правонарушений, а их число превысило два миллиона. Среди преступлений первое место заняли кражи, пишет газета «Известия» со ссылкой на отчет МВД о состоянии преступности в прошлом году. Вторым по распространенности оказалось мошенничество. Всего на хищения приходится 53,5% среди всех преступлений.
Чаще всего злоумышленники орудуют в городах и поселках городского типа (79,7%). В селах происходит порядка 20% преступлений. В 2018 году на города приходилось 78%, а на сельскую местность — 22%.
Полицейские заметили и снижение числа преступлений. Например, на 1% стало меньше правонарушений в Дальневосточном федеральном округе. В Смоленской области — снижение на 11,4%, а в Рязанской — почти на 10%.
Самой криминальной назвали Амурскую область, где преступности стало больше на 11%. В Татарстане показатель увеличился на 14,5%, а в Адыгее немного меньше — 14,7%.
Как рассказали сотрудники банков, чтобы не стать жертвой мошенников, никогда не стоит сообщать свои личные данные при телефонном разговоре.