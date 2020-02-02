    02 февраля 2020, 13:21

    Вы уверены, что вас не обманывают? Как распознать телефонного мошенника

    Нина Петлинова

    Чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, которые выдают себя за работников банка, нужно знать, какую информацию никогда не спросят настоящие сотрудники. Важно ни в коем случае не сообщать никакие личные данные, а при первых же подозрениях — прекращать разговор.

    О том, как распознать телефонных мошенников и не потерять свои деньги рассказали «Российской газете» сотрудники банков.

    В первую очередь нужно обратить внимание на то, какие данные просит назвать собеседник. Настоящий сотрудник банка ни при каких обстоятельствах не потребует назвать номер карты, ее пин-код или CVV-код, а также пароль для входа в личный кабинет или код из СМС-сообщения. Если во время разговора «сотрудник» спросил что-то из перечисленного, нужно немедленно прекращать общение и сообщить в реальный банк. При этом надежнее будет позвонить туда с другого телефона.

    Эксперты советуют насторожиться, если собеседник выдает себя за сотрудника банка и говорит, что с вашей карты прямо сейчас пытаются списать деньги. В такой ситуации нужно попросить его назвать свое полное имя и должность, а затем уточнить, о какой именно банковской карте он говорит. Достаточно, чтобы он назвал банк и номер карты — обычно мошенники не обладают такими полными сведениями, а потому попытаются обойти вопрос.

    Еще одна черта, которая должна вызвать подозрение — давление со стороны собеседника. Сотрудники банка никогда не станут «нагонять беспокойство» на клиента, подгоняя его и требуя немедленно принять решение.

    Эксперты напоминают, что при таком разговоре не стоит сообщать никакую личную информацию — мошенники не должны узнать ни номер карты, ни пароли или коды к ней.