Вы уверены, что вас не обманывают? Как распознать телефонного мошенника

О том, как распознать телефонных мошенников и не потерять свои деньги рассказали «Российской газете» сотрудники банков.

В первую очередь нужно обратить внимание на то, какие данные просит назвать собеседник. Настоящий сотрудник банка ни при каких обстоятельствах не потребует назвать номер карты, ее пин-код или CVV-код, а также пароль для входа в личный кабинет или код из СМС-сообщения. Если во время разговора «сотрудник» спросил что-то из перечисленного, нужно немедленно прекращать общение и сообщить в реальный банк. При этом надежнее будет позвонить туда с другого телефона.

Эксперты советуют насторожиться, если собеседник выдает себя за сотрудника банка и говорит, что с вашей карты прямо сейчас пытаются списать деньги. В такой ситуации нужно попросить его назвать свое полное имя и должность, а затем уточнить, о какой именно банковской карте он говорит. Достаточно, чтобы он назвал банк и номер карты — обычно мошенники не обладают такими полными сведениями, а потому попытаются обойти вопрос.

Еще одна черта, которая должна вызвать подозрение — давление со стороны собеседника. Сотрудники банка никогда не станут «нагонять беспокойство» на клиента, подгоняя его и требуя немедленно принять решение.

Эксперты напоминают, что при таком разговоре не стоит сообщать никакую личную информацию — мошенники не должны узнать ни номер карты, ни пароли или коды к ней.