Предполагаемому убийце полицейского в Ставрополе предъявили обвинение

Ибрагиму Симбаригову, задержанному по делу об убийстве полицейского в Ставропольском крае, предъявили обвинение. Подозреваемый дал признательные показания, сообщили на сайте регионального главка СК.

Симбаригова обвинили по статьям о заказном убийстве и незаконной покупке или ношении оружия. На допросе он признался в совершении преступления и рассказал об обстоятельствах.

Следствие попросило суд заключить Симбаригова под стражу.

Следственный комитет также ведет розыск второго подозреваемого в убийстве. Это 44-летний Заурбек Кениев. Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят сообщить в ставропольский СК или в полицию.

Убийство замначальника уголовного розыска отдела полиции № 4 по Ставрополю Руслана Абовяна было совершено в ночь на 24 июля. Его застрелили возле дома. В полицейского выпустили девять пуль. «360» публиковал видео с кадрами нападения. На них видно, что к машине со стороны пассажирского сиденья подошел неизвестный и несколько раз выстрелил. Абовяна доставили в больницу, но он скончался от полученных травм.