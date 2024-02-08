Криминал 08 февраля 2024, 10:48 Предполагаемого заказчика убийства бизнесмена из огнемета задержали во Внуково Baza: во Внуково задержали подозреваемого в организации покушения с огнеметом РИА «Новости»

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В аэропорту Внуково задержали мужчину, подозреваемого в организации покушения на убийство бизнесмена Алексей Пеунков с использованием огнемета. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Осенью 2005 года в Архангельске наемный убийца выстрелил из пехотного огнемета по офису, в котором находились пять человек. В результате покушения все присутствующие получили ранения, но выжили.

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В 2022 году предполагаемого исполнителя и его сообщника задержали. Допрос показал, что мотивом для нападения стала личная вражда к Пеункову и его вмешательство в дела бизнеса. Изначально они планировали взорвать предпринимателя возле входа в офис с помощью самодельного взрывного устройства с дистанционным управлением.

По информации канала, предполагаемым инициатором оказался 49-летний Владислав Агронский. Его задержали 4 февраля в аэропорту Внуково. При этом самого Пеункова в 2016 году приговорили к 24,5 года заключения за организацию убийства двух бизнесменов и участие в ОПГ.

Ранее столичный СК задержал подозреваемого в избиении до смерти мужчины в Москве в 2001 году. Оно произошло вечером 17 сентября на территории продуктового рынка.