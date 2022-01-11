Предполагаемого убийцу киллера Солоника задержали в Греции

Греческие правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве киллера Александра Солоника. Об этом сообщила газета Kathimerini.

По данным издания, власти арестовали 48-летнего жителя страны в аэропорту «Македония». Предположительно, мужчина имеет грузинское происхождение. Полиция получила данные о том, что он скрывается на Кипре и намеревается посетить город Салоники. Мужчину задержали по требованию Интерпола.

Задержанный подозревается в причастности к убийству Александра Солоника — киллера, на счету которого десятки убийств. В 1995 году Солоник сбежал из тюрьмы «Матросская тишина» в Москве, после чего скрывался в Греции с фотомоделью Светланой Котовой. В феврале 1997 года пару нашли убитыми в северном пригороде Афин, селе Варибоби. Тогда представители греческой службы безопасности предположили, что киллера убили его же сообщники, с которыми он жил на вилле. Не исключается, что с преступником покончили в его же машине. Солоник находился за рулем автомобиля.

Тело Котовой обнаружили в мае 1997 года. Вскрытие показало, что девушку задушили, после чего расчленили и похоронили недалеко от вилы Солоника.

В 2005 году предполагаемые убийцы киллера из Ореховской ОПГ получили сроки по этому делу. Теперь греческие силовики задержали еще одного подозреваемого в расправе над киллером и его девушкой.

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