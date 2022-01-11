Вор в законе Циркач предстанет перед судом

Московская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Олега Пирогова по прозвищу Циркач. Его обвиняют в ношении титула вора в законе, написало ведомство.

Как утверждает следствие, в мае 2011 года состоялась церемония «коронации» Циркача после того, как тот подтвердил знание правил и традиций преступной среды. После этого он 10 лет создавал условия для преступной деятельностью в Московской области, участвовал в разделе сфер влияния и распределении доходов.

Кроме того, по версии следствия, в 2006 году Циркач ликвидировал своего соперника Юрия Лохматова при дележе сфер влияния в Московской области. В декабре нанятый Пироговым киллер в палате больницы Электростали застрелил соперника.

На каком-то этапе Пирогов скрылся от правоохранителей, был объявлен в розыск и в июле 2020 года его задержали в Польше. В мае 2021 года Польша выдала «вора в законе» России. Теперь он предстанет перед судом. По запросу России власти европейской страны отправили криминального авторитета в Москву в сопровождении спецконвоя.