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    09 ноября 2020, 10:43

    Предполагаемого убийцу бизнесмена Маругова заподозрили в вымогательстве

    Андрей Иванов

    Против подозреваемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александра Мавриди и его сообщников возбудили уголовное дело — следователи заподозрили его в вымогательстве недвижимости у адвоката. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
    Предполагаемого убийцу бизнесмена Маругова заподозрили в вымогательстве

    По данным следствия, два года назад Мавриди создал на территории Московской области организованную группу, члены которой заманили адвоката в загородный дом в Одинцове и потребовали переписать на них недвижимость: три квартиры в Москве общей стоимостью более 55 миллионов рублей. Адвокат согласился на это. О преступлении стало известно во время расследования дела об убийстве Маругова.

    Владимира Маругова застрелили из арбалета в ночь на 2 ноября в собственной бане под Истрой в Подмосковье. Это произошло во время разбойного нападения.

    По подозрению в убийстве предпринимателя задержали Александра Мавриди. Во время расследования в его квартире нашли прикованного к кровати пенсионера. Оказалось, что это тот самый адвокат, который лишился свободы и недвижимости.