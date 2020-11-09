Предполагаемого убийцу бизнесмена Маругова заподозрили в вымогательстве

По данным следствия, два года назад Мавриди создал на территории Московской области организованную группу, члены которой заманили адвоката в загородный дом в Одинцове и потребовали переписать на них недвижимость: три квартиры в Москве общей стоимостью более 55 миллионов рублей. Адвокат согласился на это. О преступлении стало известно во время расследования дела об убийстве Маругова.

Владимира Маругова застрелили из арбалета в ночь на 2 ноября в собственной бане под Истрой в Подмосковье. Это произошло во время разбойного нападения.

По подозрению в убийстве предпринимателя задержали Александра Мавриди. Во время расследования в его квартире нашли прикованного к кровати пенсионера. Оказалось, что это тот самый адвокат, который лишился свободы и недвижимости.