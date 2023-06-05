Криминал 05 июня 2023, 12:19 Правоохранители на юго-западе Москвы задержали подозреваемую в угрозе убийством Полиция москвы задержала подозреваемую в угрозе убийством Freepik

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Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Южное Бутово задержали женщину, которую подозревают в угрозе убийством, сообщила пресс-служба УВД по ЮЗАО.

Женщине 42-х лет начали поступать на телефон сообщения с угрозами жизни и здоровью с неизвестных номеров, и она обратилась в полицию.

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Сотрудники органов начали расследование и задержали подозреваемую — ранее судимую 47-летнюю жительницу столицы. Задержание произошло на Нижегородской улице. У подозреваемой изъяли телефон, сим-карты, тетради с записями, которые имеют ценность для следствия.

«Подразделением дознания ОМВД России по району Южное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ „Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью“. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба УВД по ЮЗАО.

Ранее стало известно, что 19-летнего жителя Воскресенска задержали за убийство матери ножом. Он самостоятельно вызвал полицию на место происшествия.

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