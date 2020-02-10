Пранкера арестовали за «коронавирусный» розыгрыш в московском метро

Черемушкинский районный суд арестовал Каромата Джаборова до 8 марта за жестокую шутку о коронавирусе в московском метро. Он с друзьями посеял панику среди пассажиров.

Мужчину обвиняют по статье УК РФ «Применение специальных средств». Он подозревается по статьям УК РФ «Хулиганство» и «Массовые беспорядки». Его брат Аседжаб Максумов предложил свою квартиру для домашнего ареста, но суд ему отказал. О Джаборове известно, что в России он работал нелегально. У него есть гражданская жена и ребенок.

Вместе с друзьями Джаборов решил хайпануть на теме коронавируса. Пранкер в маске шел по вагону метро, потом внезапно упал и начал изображать конвульсии. Его приятель продолжил нагнетать обстановку и закричал: «Коронавирус здесь, быстрее выходите!» Пассажиры действительно испугались и высыпали на перрон.

Надо отдать должное парню — после звонка правоохранителей он не стал скрываться и сам пришел в полицию. По словам его адвоката, Каромат не ожидал таких последствий от своей шутки. Позже Джаборова отпустили под подписку о невыезде. Но когда его защитник уехал, следователь задержал пранкера снова и заявил, что попросит суд арестовать его.

Пока в России шутят шутки, в Китае увеличивается число жертв коронавируса. По последним данным, 908 человек погибли, еще более 40 тысяч заразились.