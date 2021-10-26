Полицейские нашли в бане на участке в Новой Москве тело 73-летней женщины. Пенсионерку жестоко убили: ей вспороли ножом грудь и изрезали шею. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, женщина пыталась защищаться от убийцы — у нее изранены руки. Правоохранители завели уголовное дело об убийстве. Более подробной информации об этом преступлении пока нет.

Летом красноярские полицейские задержали подозреваемую в убийстве 81-летней пенсионерки. Тело пожилой женщины с множественными ушибленными ранами головы обнаружили в апреле в городе Назарово. По горячим следам найти преступника не удалось. Правоохранители установили подозреваемую спустя четыре месяца. По данным следствия, женщина погибла в день получения пенсии.