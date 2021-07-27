Женщину задержали за жестокое убийство пенсионерки в Красноярском крае

В Красноярском крае задержали женщину по подозрению в убийстве 81-летней пенсионерки. Полиция с 17 апреля искала причастного к преступлению.

Тело пенсионерки с множественными ушибленными ранами головы обнаружили в середине апреля этого года в городе Назарово. По горячим следам найти убийцу не удалось, но спустя четыре месяца в деле появилась подозреваемая. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 50-летняя жительница Назарово 17 апреля узнала, что пожилая женщина должна получить пенсию, пришла к ней и нанесла несколько ударов тупым предметом по голове. После совершения преступления она скрылась. По факту случившегося открыли уголовное дело об убийстве.

Доказательствами виновности местной жительницы являются видеозаписи с камер наружного наблюдения, установленные на соседних домах и улицах. На них видно, как во временной интервал совершения преступления в подъезд зашла женщина, похожая на задержанную.

«В ходе допроса свою причастность к совершенному преступлению женщина отрицает. Злоумышленница задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в совершении данного преступления», — сообщили в СК.

На время расследования женщину отправили в СИЗО.