Потерпевшие в деле банды Цапков пожаловались в Генпрокуратуру на ростовских прокуроров

Адвокат двух потерпевших по делу Цапков Генрих Хачатуров рассказал «360», что его клиенты обратились за помощью в Генпрокуратуру. По его словам, ростовские прокуроры пытаются «развалить дело».

«В рамках уголовного дела предпринимаются активные меры, чтобы развалить расследование», — заявил адвокат. Он добавил, что заявление на имя генпрокурора России Игоря Краснова его клиенты написали 15 февраля. В нем они сообщают Краснову об угрозах в их адрес и неких действиях сотрудников ростовской прокуратуры якобы в интересах членов банды.

Ранее суд отпустил бывшую жену бандита Кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю под домашний арест. Ее обвиняют в вымогательстве 70 миллионов рублей.

Главарь Кущевской ОПГ Сергей Цапок и члены его банды были осуждены за убийство 12 человек в 2010 году. Это преступление стало одним из самых резонансных в истории современной России. Цапок умер из-за оторвавшегося тромба в следственном изоляторе в июле 2014 года, где он ожидал рассмотрения апелляции на приговор о пожизненном заключении.