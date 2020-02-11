Жену Цеповяза оставили на свободе. Она будет дома ждать суд по делу о вымогательстве

Суд отпустил бывшую жена известного бандита Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю под домашний арест. Ее обвиняют в вымогательстве 70 миллионов рублей у коммерсанта.

Жители Кущевки не оценили решение Ростовского областного суда оставить на свободе одного из главных функционеров банды Цапков под домашним арестом. Наталья Стришняя даже не явилась на судебное заседание, хотя ее должны были привезти туда под конвоем.

«Мы считаем, что данное постановление не соответствует нормам УПК, не согласны с этим решением, будем его обжаловать в кассационном суде. Мы считаем, что судом было принято необоснованное решение в части тех доводов, на которые мы сослались», — сказал адвокат потерпевшего Генрих Хачатуров.

Жена Цеповяза могла бы вообще почивать на лаврах, добытых бандой, если бы не заговорил главный киллер Цапков Вова Беспредел, который приговорен к пожизненному за 18 убийств. Он рассказал о неизвестных преступлениях банды, что привело к обвинению Стришней по статье о вымогательстве.

«В 2010 году мы неоднократно получали вымогательством у Исюка Александра Егоровича деньги кредитные, которые мы у него отбирали. Так же мы у него в 2010-м году отобрали машину Range Rover Sport», — рассказал Владимир Алексеев, известный как Вова Беспредел.

Александр Исюк, как и другие жители Кущевки, проходит по делу свидетелем.

«Для нас было нонсенсом, когда прокурор в судебном заседании заявляет ходатайство о возвращении ему уголовного дела и изменении ей меры пресечения. Один из миллионов случаев», — заметил Хачатуров.

Сразу после этого Исюк с женой начали получать угрозы.

«Если вы не позакрываете рты, Федя, Слава и Наташа, тебя убьют. Ты понимаешь? Всем твоим помощникам будет ****! Прокуратура на нашей стороне. У Мурата большие связи. Если ты и твоя жена не откажетесь от показаний на Наталью, Федю и Славу, мы найдем твою дочь, но будет уже поздно. Тебе, ****, голову надо разбить, чтобы ты понимал?», — такую запись сделали Исюк и его жена.

Несмотря на аудиоподтверждение, уголовное дело об угрозах и давлении не заводят за отсутствием состава преступления. Так что, по словам свидетелей, им приходится просто наглухо запирать окна и двери.