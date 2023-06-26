Криминал 26 июня 2023, 19:36 Пострадавший при поджоге на детской площадке в Москве подросток умер Прокуратура: мальчик, которого подожгли на детской площадке в Москве, умер в больнице t.me/moscowproc

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Пострадавший на детской площадке в Москве 14-летний подросток скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В начале июня, по предварительным данным, сверстник облил ребенка бензином и поджег. Пострадавший получил ожоги, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство с особой жестокостью».

Теперь действия злоумышленника полежат квалификации по статье «Убийство с особой жестокостью». Несовершеннолетнего заключили под стражу. Во время заседания подозреваемый просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Москвы», — указали в ведомстве.

Ранее школьник заживо сгорел в заколоченном сарае в Раменском. По предварительным данным СК, дети закрыли мальчика в деревянной постройке во время ссоры, а потом подожгли. На месте гибели ребенка создали стихийных мемориал.